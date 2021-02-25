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Mersin’de içerisinde el yazması tarihi kitap bulunan bronz sandık ele geçirildi

25.02.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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Mersin’de içerisinde el yazması tarihi kitap bulunan bronz sandık ele geçirildi

Mersin’de içerisinde iki adet el yazması deri kitap bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bronz sandık ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki bir adreste arama yaptı.

Mersin’de içerisinde iki adet el yazması deri kitap bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bronz sandık ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki bir adreste arama yaptı. Evde yapılan aramada, içerisinde iki adet el yazması deri kitap bulunan, üzerinde insan ve hayvan figürleri ile haç işareti bulunan bronz sandık ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan bir şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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