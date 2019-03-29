Mersin'de iki grup arasında kavga

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Şahin Mahallesi Reşat Nuri Gültekin Caddesi'nde, Suriyeli iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların da tarafları ayırmak için dahil olduğu kavgada, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle Suriye uyruklu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 18 yaşından küçük olan biri, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

