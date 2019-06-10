Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si öğretmen 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahşiş İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Demet Kıvılcım yönetimindeki 33 KMK 06 plakalı otomobil, görev yaptığı okula giderken sürücüsü öğrenilemeyen 34 TH 308 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Kıvılcım ile yanındaki öğretmen arkadaşı Filiz Soner ve diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus 70. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

