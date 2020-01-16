HABER
  4. Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 23:23 | Son Güncelleme

Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osman T. yönetimindeki 33 UY 875 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat Ç. idaresindeki 06 DR 7306 plakalı otomobille Gülnar Belediyesi önünde çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan sürücü Osman T. ve yanında bulunan eşi Humeyra T, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılırken, diğer sürücü de hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gülnar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Piyade Binbaşı Tombul'un şehadet haberi Eskişehir'deki babaevine ulaştıPiyade Binbaşı Tombul'un şehadet haberi Eskişehir'deki babaevine ulaştı
Ongun ve Kaynar sosyal medyada birbirine girdi!Ongun ve Kaynar sosyal medyada birbirine girdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gülnar trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması

Horozun intikamı! Postacı taş attı, neye uğradığını şaşırdı

Postacı neye uğradığını şaşırdı

Trump'ın kaderini belirleyecek süreç resmen başladı! Yemin ettiler

Süreç resmen başladı! Trump'ın kaderi artık onların elinde

Murat Ongun ve Muhammet Kaynar arasında tartışma! Sosyal medyadan birbirlerine girdiler!

Ongun ve Kaynar sosyal medyada birbirine girdi!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Osmaniye'de korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.