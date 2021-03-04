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  4. Mersin’de ikinci yangın... Çocuklar vatandaşlar ve itfaiye tarafından kurtarıldı

Mersin’de ikinci yangın... Çocuklar vatandaşlar ve itfaiye tarafından kurtarıldı

04.03.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Erdemli ilçesinde şehir merkezindeki kiralık bir dairede çıkan yangında, içeride bulunan 4 çocuk vatandaşlar ve itfaiye tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre Erdemli İlçe Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Bilgen Apartmanın 2.

Mersin’in Erdemli ilçesinde şehir merkezindeki kiralık bir dairede çıkan yangında, içeride bulunan 4 çocuk vatandaşlar ve itfaiye tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Erdemli İlçe Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Bilgen Apartmanın 2. katında bulunan kiralık bir dairede yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar yangına önce çevredeki iş yerlerinden aldıkları yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. İçeride bulunan 4 çocuk itfaiye ve vatandaşların çabasıyla dışarıya çıkarıldı. Aşırı derecede öksüren bir çocuğa ise dumandan etkilenmiş olabileceği düşünülerek ambulansta ayakta müdahalede bulunuldu. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın sebebiyle Atatürk Caddesi yol güzergahı bir süre trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından da yolun biran önce açılması için hortum toplayan itfaiye ekiplerine polis ekiplerinin de yardımcı olması dikkat çekti.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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