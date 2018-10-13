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Mersin'de ilaç raporlarında usulsüzlük iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 10:55 | Son Güncelleme

Farklı kişiler adına usulsüz şekilde ilaç kullanım raporları düzenleyerek, haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 69 kişiden 23'ü tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, farklı kişiler adına usulsüz şekilde ilaç kullanım raporları düzenleyerek, haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 69 kişiden 23'ü tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, firari 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 69'a çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 28'i serbest bırakıldı, 41'i adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan, aralarında 3 eczacının da olduğu 23'ü tutuklandı, 18'i ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de farklı kişiler adına usulsüz şekilde ilaç kullanım raporları düzenleyerek, aldıkları ilaçları sattıkları iddia edilen şebekeye yönelik 10 Ekim'de düzenlenen operasyonda, aralarında eczacıların ve hastane personelinin de olduğu 65 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin 2016 ile 2018 yılları arasında yaklaşık 2 bin kişi hakkında sahte rapor düzenleyerek, devleti yaklaşık 25 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin operasyon

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