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Mersin'de ilaç raporlarında usulsüzlük iddiası: 65 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 12:34 | Son Güncelleme

Farklı kişiler adına usulsüz şekilde ilaç kullanım raporları düzenleyerek aldıkları ilaçları sattıkları ileri sürülen 65 kişi yakalandı - Firari 19 kişinin aranmasına ise devam ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'de, farklı kişiler adına usulsüz şekilde ilaç kullanım raporları düzenleyerek aldıkları ilaçları sattıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda, aralarında eczacıların ve hastane personelinin de olduğu 65 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adına rapor düzenlendiğini fark eden bir vatandaşın şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Uzun süre bazı eczaneleri takibe alan ekipler, bir şebekenin farklı kişiler adına, bilgileri olmadan ilaç kullanım raporları düzenleyerek aldıkları ilaçları sattıklarını belirledi.

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar için de yapıldığı belirlenen usulsüzlüğe yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eczane sahibi ve çalışları ile hastanelerin bilgi işlem biriminde görev yapanların da olduğu 84 kişi hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Kentte sabah saatlerinde yapılan operasyonda şüphelilerden 65'i gözaltına alındı. Firari 19 kişi ise aranıyor.

Bu arada, şüphelilerin yaklaşık 2 bin kişi hakkında sahte rapor düzenleyerek devleti yaklaşık 25 milyon lira zarara uğrattığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin operasyon

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