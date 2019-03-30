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Mersin'de ilişki görüntüleriyle şantaja 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 12:04 | Son Güncelleme

MERSİN'de ilişki için eve çağırdıkları kişilerin uygunsuz görüntülerini çekip, 'şantaj' yaparak para aldıkları iddia edilen Ç.B.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de ilişki için eve çağırdıkları kişilerin uygunsuz görüntülerini çekip, 'şantaj' yaparak para aldıkları iddia edilen Ç.B. adlı kadın ile erkek arkadaşı E.B., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir kişi, sosyal medya üzerinden ulaştığı bir kadınla ilişkiye girdiğini, bu sırada yaşadıklarının görüntüye alındığı ve bu kayıtların ardından kendisinden para talep edildiğini söyledi. Bu kişi, para talebinin ardından elleri ve ayakları bağlı tutulduktan sonra, 25 bin 267 lirasının zorla alındığını iddia etti. Y.B. isimli bir kadın da, aynı kişiler tarafından kendisine zorla fuhuş yaptırıldığını, kendilerinden şikayetçi olduğunu belirtti. Şikayetler üzerine harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ilçesinde şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Opersyonda, Ç.B. ve E.B. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 23 dijital materyal, 2 cep telefonu, çok sayıda kamera kaseti, 1 adet kuru sıkı tabanca ile bu tabancalara ait fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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