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Mersin'de ırmakta mahsur kalan aile kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 10:43 | Son Güncelleme

Piknik yapmak için ırmağın karşısına geçen ancak su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yapmak amacıyla geçtikleri ırmağın karşı kıyısında su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keşbükü Irmağı mevkisine piknik yapmaya giden 5 kişilik bir aile, su içerisinden karşı kıyıya geçti.

Bir süre burada vakit geçiren aile, yakınlardaki bir barajın kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselince bulundukları yerde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aileyi kurtarmak için ırmağın iki yakası arasına halat gerdi.

Ardından başlatılan çalışmayla aile bireyleri halatlar aracılığıyla suyun içinden geçirilerek bulundukları yerden kurtarıldı.

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