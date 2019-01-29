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Mersin'de İYİ Parti'den istifa

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 02:29 | Son Güncelleme

MERSİN'de İYİ Parti Kurucu İl Başkanı Dr.

Mersin'de İYİ Parti'den istifa

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de İYİ Parti Kurucu İl Başkanı Dr. İbrahim Özel ve beraberindeki bazı partililer, istifa ettiklerini açıkladı.
Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dr. İbrahim Özel, "Tek tartışılmazımız, inançlarımız ve ülke menfaatleridir. Emek verenin lütfa ihtiyacı yoktur. Hiçbir uygulamasından memnun olmadığımız mevcut iktidarı, siyasi hareketin değiştirmeye yetmediğini ve yakın gelecekte de değiştirmeye yetmeyeceğini üzülerek görüyoruz. Tüm Mersinli hemşehrilerimizden oy ve destek istediğimiz için, bilmeden yanılttığımız için özür dileriz. Kararlı ve huzurluyuz. Mensubu olduğumuz İYİ Parti'den istifa ediyoruz" dedi.
27'nci Dönem Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin 6'ncı sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Avukat Hasan Doydu ise istifaların mevki ya da makamla ilgili olmadığının altını çizdi.

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Mersin'de İYİ Parti'den istifaMersin'de İYİ Parti'den istifaMersin'de İYİ Parti'den istifa

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