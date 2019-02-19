Mersin'de İYİ Partililer Başkan Kocamaz'a destek için belediye önünde toplandı (1)

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın iddiaya göre adaylığının riske girmesinin ardından partililer, destek için Belediye binasının önünde toplandı.
İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı görevlileri adayların listesini saat 17.00'den sonra YSK'ya teslim etmesinin ardından Burhanettin Kocamaz'ın adaylığının riske girdiği yönündeki iddialar üzerine partililer, destek olmak için Büyükşehir Belediye Binası'nın önünde toplandı. Endişeli oldukları gözlenen partililer, yetkililerden açıklama yapılmasını bekliyor.
Bu arada polis, belediye çevresinde güvenlik önlemi aldı.
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