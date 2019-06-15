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Mersin’de izinli askerler kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 10:51 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki hafta sonu iznine çıkan askerlerden ikisi hayatını kaybetti, biri yaralandı.Alınan bilgiye göre, sabah saat 08.35 sıralarında Adana-Mersin istikameti, Sarıveli Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, Nevşehir’de eğitim amaçlı bulunan ve haftasonu izni için Mersin’e giden seyreden 60 AS 123 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarptı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki hafta sonu iznine çıkan askerlerden ikisi hayatını kaybetti, biri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sabah saat 08.35 sıralarında Adana-Mersin istikameti, Sarıveli Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, Nevşehir’de eğitim amaçlı bulunan ve haftasonu izni için Mersin’e giden seyreden 60 AS 123 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Serkan Arslan ile Siirt Pervari Komando Bölük Komutanlığında görevli Fatih Şahin hayatını kaybetti.
Yaralanan Şırnak Ayvalık Komando Tabur Komutanlığında görevli Serkan Çelik ise ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastahanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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