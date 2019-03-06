HABER

Mersin’de jandarma aranan 24 kişiyi yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 10:04 | Son Güncelleme

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ’huzur uygulaması’ kapsamında çeşitli suçlardan aranan 24 kişiyi gözaltına aldı.İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Mersin’de jandarma aranan 24 kişiyi yakaladı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ’huzur uygulaması’ kapsamında çeşitli suçlardan aranan 24 kişiyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yapılan ’huzur uygulamasında’ 2 bin 593 kişiyi sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 24 kişi ile 26 yoklama kaçağını yakaladı.
Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda özellikle bazı ilçelerdeki hırsızlık olaylarının failleri de yakalandı. Bu kapsamda Erdemli’de muz seralarından elektrik kabloları, demir su vanaları ve sera naylonları çalan 4 kişi, suç üstü yakalandı. Yapılan sorguda suçlarını kabul eden şahıslar, değişik tarihlerde işlenen 11 bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayı ile kişilere ait mala zarar verme olaylarının da aydınlatılmasını sağladı.

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Virajı alamadı, bariyerlere saplandıVirajı alamadı, bariyerlere saplandı
Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 20 yaralıYolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 20 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Platonik aşık dehşet saçtı! Genç kadına önce ilaç enjekte etti, sonra bıçakladı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.