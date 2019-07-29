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Mersin'de kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 12:42 | Son Güncelleme

MERSİN'de 39,5 litre etil alkol, 9 rakı ve 2 viski kiti ele geçiren polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin'de kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de 39,5 litre etil alkol, 9 rakı ve 2 viski kiti ele geçiren polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.
Mersin, Adana, Niğde ve Osmaniye'de Temmuz ayı başından bu yana 23 kişinin metil alkol zehirlenmesi sebebi ile yaşamını yitirmesinin ardından operasyonlarını sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen ev ve iş yerlerine baskın yaptı. Aramalarda 39, 5 litre etil alkol, 9 rakı ve 2 viski kiti bulan polis, şüpheli 6 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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