Mersin'de kaçak kazı operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda, 4 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.
Adrese düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda seramik parçası ile 18 santim uzunluğunda heykel parçası ele geçirildi.
Ele geçirilen eserler, Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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