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Mersin’de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 14:30 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı.Mersin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlerinden ekipler, Silifke ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Mersin’de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlerinden ekipler, Silifke ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Zanlılarla birlikte muhtelif kazı malzemelerinin yanı sıra 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet yeraltı kamerası, 3 ruhsatsız av tüfeği, tarihi eser niteliğinde 1 adet hançer ile 1 adet küp testi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Öte yandan, ekiplerin yaptığı bir başka çalışmada ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yakalanan 1 şüpheli ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret etmek suçlarından yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

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