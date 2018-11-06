Mersin'de, kaçak nargile tütün imalathanesine baskın

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de polisin bir depoya düzenlediği operasyonda, insan sağlığına zararlı çok sayıda nargile tütünü ile nargile malzemesi ele geçirildi. Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir depoda yasa dışı ve sağlıksız koşullarda tütün imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Depoya baskın düzenleyen ekipler, insan sağlığına zararlı olan, 650 kilo içime hazır nargile tütünü, 160 kilo işlenmemiş kuru nargile tütünü, 4 kilo gıda boyası, 6 bin değişik markalarda nargile ambalajı, 30 litre nargile aroması, 3 sanayi tüpü, 3 ambalaj kapama makinesi ve imalat malzemeleri ele geçirildi. Depoda bulunan Suriye uyruklu M.A. ve H.A., gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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