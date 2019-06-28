HABER

Mersin'de kadın cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 09:58 | Son Güncelleme

Yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde yaşayan Filiz Kaplan (42), sabah işe gitmek üzere evden çıktığı sırada yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşi Murat C. ile karşılaştı.

Eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan Kaplan hayatını kaybetti.

Kadının cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber verilen polis ekipleri, cinayetin ardından kaçan zanlıyı yakaladı.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Erdoğan ve Trump’tan G20’de samimi pozErdoğan ve Trump’tan G20’de samimi poz
(Özel) Osmangazi ve Yıldırım’a değer katacak bu proje şehrin çehresini de değiştirecek(Özel) Osmangazi ve Yıldırım’a değer katacak bu proje şehrin çehresini de değiştirecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın Mersin

En Çok Okunan Haberler

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

G20 Liderler Zirvesi başladı!

G20 Liderler Zirvesi başladı!

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

İYİ Parti TRT hakkında suç duyurusunda bulunacak

İYİ Parti TRT hakkında suç duyurusunda bulunacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kandil'e hava harekatı

Kandil'e hava harekatı!

Dizi oyuncularına uyuşturucu gözaltısı!

Dizi oyuncularına uyuşturucu gözaltısı!

Çalıların arasına gizlemişler! Hepsi ele geçirildi

Çalıların arasına gizlemişler! Hepsi ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama: Müdahale edeceğiz

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Süper Loto sonuçları 27 Haziran: 2. Devir ile büyük ikramiye 4 milyon TL’yi geçti!

Süper Loto'da büyük ikramiye yükseldi

Günlük burç yorumları 28 Haziran Cuma - Ay ve Uranüs temasında sürpriz gelişmeler!

Ay ve Uranüs temasında sürprisz gelişmeler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.