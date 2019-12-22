Mersin'de kadın cinayetleri protesto edildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, kadın meclislerinin çağrısıyla bir araya gelen grup, kadın cinayetleri ve şiddetini protesto etti.

Kadına şiddeti "Las Tesis" dansıyla Özgecan Aslan Meydanı'nda protesto etmek isteyen gruba polis izin vermedi. Meydanın yan tarafında bulunan alanda bir araya gelen grup, kadın cinayetleri ve şiddetine tepki gösterdi.

Cinayetleri protesto edenler arasında, eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Demir'in, kardeşi Fatma Zirek, oğlu Nurullah Demir ve H. Demir'in kardeşi Zeynep Demir de yer aldı.

Emine Demir'in kardeşi Fatma Zirek, gazetecilere yaptığı açıklamada, ablasının 23 yıldır evli olduğu eşi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Ablasının suçsuz olduğunu dile getiren Zirek, "Ablam öldürülmekten korkuyordu. Ben yanında değildim ablamın. Ablam suçsuz ve günahsızdı. Adalet istiyorum. Kanı yerde kalmasın." dedi.

Nurullah Demir ise babası H. Demir'in en ağır cezayı almasını istediğini ifade ederek "Annem, yıllardır bizim için dayandı, sabretti. Suçu yoktu, sebepsiz yere oldu. En ağır cezayı alsın. Anneme hep çektirirdi. Defalarca bıçaklamaya kalkıştı. Annem engel oldu, biz küçüktük. Sonunda öldürdü annemi." diye konuştu.