Mersin'de kadın öğretmenin darbedilmesi protesto edildi

MERSİN (AA) - Mersin'de kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darbedilmesine tepki gösterildi.

Olayın yaşandığı merkez Mezitli ilçesindeki Vali Şenol Engin İlkokulu önünde bir araya gelen Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Sen ve Eğitim-İş üyeleri, sınıf öğretmeni Nigar Özçelik'in bir veli tarafından darbedilmesini protesto etti.

Grup adına konuşan Türk Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Metin Ercan, bu tür saldırıların öğrencileri olumsuz etkilediğini söyledi.

Olayı kınadıklarını belirten Ercan, "Öğretmene ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet hadiseleri üzerine ciddi ve hukuki tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Şiddet vakaları konusunda önleyici ve caydırıcı tedbirleri hayata geçirecek mevzuat düzenlemeleri zaman kaybedilmeksizin hayata geçirilmelidir." dedi.

Basın açıklamasına öğretmen Nigar Özçelik, eğitim çalışanları, veliler ve öğrenciler katıldı.

Mersin'de koridor nöbetçisiyken bir öğrenciyi sınıfa girmesi konusunda uyaran sınıf öğretmeni Nigar Özçelik ile sonraki gün (27 Eylül) okula gelen öğrencinin anne babası tartışmış, tartışma esnasında öğrencinin babası Özçelik'i darbetmişti.

Yaralanan Özçelik, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, şüpheli, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

