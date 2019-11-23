HABER

Mersin'de kadınlar şiddete karşı yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 17:10 | Son Güncelleme

MERSİN?de '25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü' dolayısıyla bir araya gelen yüzlerce kadın yürüyüş yaptı.  Mersin'de bir araya gelen kadınlar, ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüyüşe geçti.

MERSİN?de '25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü' dolayısıyla bir araya gelen yüzlerce kadın yürüyüş yaptı.
Mersin'de bir araya gelen kadınlar, ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüyüşe geçti. 100 metrelik turuncu renkte bez açan kadınlar, yoğun güvenlik önlemleri altında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı?ndan Adnan Menderes Bulvarı Sahili'nde yer alan Özgecan Aslan Meydanı?na kadar yürüdü. Bisikletli sürücülerin ve çevredeki vatandaşların da destek verdiği yürüyüşte ortaya renkli görüntüler çıktı.
Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle açıklama yapan Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, kadınların birlikte örgütlü daha da güçlü olacağı inancıyla bir araya geldiklerini söyledi. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin başarılı olabilmesi için yetkililerin üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması gerektiğini kaydeden Demircioğlu, ?Öncelikle eğitim sisteminde yapılacak değişiklikle ana sınıfından başlayarak kadının anne ve bakım sağlayıcı şeklindeki geleneksel rollerinin vurgulanmasına son verilerek kadın ve erkeğin aile ve toplumdaki rollerinin eşit olduğu, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının bir insanlık suçu olduğunun eğitim müfredatında acilen yer almasını sağlaması gerekmektedir. Son dönemlerde kadına yönelik şiddeti önlemede kadın mücadelesinin kazanımları olan düzenlemelere karşı yapılan saldırılar kabul edilemez. Kadına yönelik ekonomik şiddetin bir başka yansıması olan nafaka tartışması ve buna yargının dahil olması, kadınları şiddet dolu evliliklere mahkum edip, esas amacın ne pahasına olursa olsun boşanmaların önüne geçerek ailenin bekasını korumak olduğunu göstermektedirö dedi.

PARTNERGece kulübünde iki öğrenci öğretmene aynı anda tecavüz etti!Gece kulübünde iki öğrenci öğretmene aynı anda tecavüz etti!
Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konulduAğız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu
Evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladıEvde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta fabrikada patlama! Yaralılar var

Fabrikada patlama! Yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ey Kemal Kılıçdaroğlu, kıskanma ne olur, çalış senin de olur

Bakan Soylu böyle seslendi: Ey Kılıçdaroğlu...

Camiye boyalı saldırı

Camiye boyalı saldırı

Rus araştırma ve istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kayseri'de Roma dönemi tarihi eserler ele geçirildi

Dev operasyon! Hepsi Roma dönemine ait

Tartıştığı kocasının cinsel organını kesti

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.