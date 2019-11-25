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Mersin'de kadınlar şiddete karşı yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 22:05 | Son Güncelleme

MERSİN'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş yapan kadınlar, Şili'de eylemlerde gözaltına alınıp, işkence edilerek öldürüldüğü iddia edilen Daniela Carrasco'yu da andı.

Soner AYDINMERSİN, (DHA)- MERSİN'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş yapan kadınlar, Şili'de eylemlerde gözaltına alınıp, işkence edilerek öldürüldüğü iddia edilen Daniela Carrasco'yu da andı.
Merkez Yenişehir ilçesinde Kushimato Sokağı'nda toplanan kadınlar, kadın cinayetlerine ve şiddete tepki göstermek için Özgecan Aslan Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda kadın katıldı. Yürüyüşte, Şili’de süren eylemlerde gözaltına alındıktan sonra işkence edilerek öldürüldüğü iddia edilen pandomim sanatçısı Daniela Carrasco da anıldı. Çevredekilerin alkışlarla destek verdiği kadınların yürüyüşü Özgecan Aslan Meydanı'nda halaylarla devam etti.
Burada platform adına açıklama yapan Elif Yaşar, "Kadına yönelik şiddetin ve çocuk istismarının önlenebilmesi için, toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan bir yaklaşımla bütün kamu kurum ve kuruluşları kapsayan acil eylemi planı hazırlanmalı. Kadına yönelik her türlü şiddeti önleyen ve kadınları koruyan İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması sağlanmalı. Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulmalı" dedi.

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