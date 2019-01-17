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Mersin'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 01:49 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Mersin'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Antalya-Mersin yolu ile 19 Mayıs Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Arif Fakhı (40) yönetimindeki 33 ZD 958 plakalı kamyon, Berk Yılmaz'ın (23) yönetimindeki 33 AAL 679 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile kamyonda bulunan Mehmet Fed (41) ve otomobildeki Serkan Şimşek (26), yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serkan Şimşek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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