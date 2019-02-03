Mersin'de kamyonet devrildi: 11 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 11 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Salih Polat idaresindeki (24) 33 SF 197 kamyonet, Taşkuyu Sayköy kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada araç sürücüsü ile kamyonet kasasında bulunan aynı aileden 10 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
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