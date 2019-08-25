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Mersin'de kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 16:06 | Son Güncelleme

Mersin'de kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'de erik yüklü kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ubeyit Akbaba idaresindeki 33 CRS 56 plakalı kamyonet, Limonlu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 60 metrelik şarampole devrildi.

Kazada sürücü Akbaba ile araçta bulunan Mehmet Ali Ekinci, Ali Gültekin, Mehmet Sait Ergin ve Ramazan Ertuğrul yaralandı.

Şarampolden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

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