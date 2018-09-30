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Mersin'de "kapkaç" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 09:29 | Son Güncelleme

Kiraladıkları araçlarla "kapkaç" yöntemiyle vatandaşların cep telefonlarını aldıkları öne sürülen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de kiraladıkları araçlarla "kapkaç" yöntemiyle hırsızlık yaptığı ileri sürülen 5 şüpheliden adliye sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte 2 kişinin cep telefonlarını "kapkaç" yöntemiyle çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştiren zanlıların kullandığı aracı belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonda M.A, A.M, S.O, M.N.T. ve İ.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A, A.M. ve M.N.T. tutuklandı, İ.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlı, S.O'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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