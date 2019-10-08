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Mersin'de kaplumbağa yavruları denizle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 12:38 | Son Güncelleme

Erdemli Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sahilinde bu yıl 1235 kaplumbağa yavrusu denize salındı

MERSİN (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Erdemli Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sahilindeki yuvalarda dünyaya gelen 1235 kaplumbağa yavrusu denizle buluştu.

ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Erkan Kıdeyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitü sahilinde 2012 yılından bu yana kaplumbağalarla ilgili düzenli veri topladıklarını belirtti.

Sahilin nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kaplumbağalar için çok önemli bir üreme yeri olduğunu ifade eden Kıdeyş, geçen yıl sahile 18 anaç kaplumbağanın yumurta bıraktığını kaydetti.

Sahilde incelemelerin devam ettiğini aktaran Kıdeyş, şöyle devam etti:

"Bu yıl sahilimize 19 anaç kaplumbağa gelerek yumurta bıraktı. Enstitümüzde görev alan araştırmacılarımız aynı zamanda kaplumbağa ve yavru çıkışlarını da takip etti. Bu yıl yuvaların her birinden 65 yavru çıkış yaparak toplamda 1235 sayısına ulaştı. Sahilin iyi korunması yavru çıkışlarının sağlıklı olmasını sağlıyor. Enstitü sahilinde sadece kaplumbağalar korunmuyor aynı zamanda nesli tehlike altında bulunan kum zambaklarının yanında diğer fauna ve florayı da koruyoruz. Bizim için hepsinin ayrı bir değeri ve özelliği var. ODTÜ sahiline çıkan kaplumbağalar bu bölgenin iyi korunmasından dolayı çok şanslı."

ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Barış Salihoğlu ise enstitüde denizcilik faaliyetlerine yönelik uluslararası bilimsel araştırmaların yapıldığını, nesli tehlikede olan deniz kaplumbağalarının yanı sıra endemik bitki türlerinden kum zambağının da korunduğunu kaydetti.

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