HABER

Mersin'de karaya oturan gemide sızıntı incelemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 15:50 | Son Güncelleme

MERSİN'de fırtına nedeniyle sürüklenip karaya oturan 'Wardeh' isimli kargo gemisinin çevresinde, akaryakıt sızıntısına karşı inceleme yapıldı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de fırtına nedeniyle sürüklenip karaya oturan 'Wardeh' isimli kargo gemisinin çevresinde, akaryakıt sızıntısına karşı inceleme yapıldı. 10 Nisan 2018'den bu yana Mersin Limanı sahasında demirli bulunan Lübnan bandıralı kargo gemisi 'Wardeh', önceki gün fırtına nedeniyle bulunduğu noktadan sürüklenmeye başladı. Liman mendireğine yaklaşık 500 metre uzaklıkta karaya oturan gemideki 2 personel, dün askeri helikopterle kurtarıldı. İNCELEME YAPILDI Bugün sabah saatlerinde ise deniz polisi ve liman görevlileri, tanklarında 400 ton yakıt ile 20 ton yağ bulunan geminin çevresinde sızıntıya karşı inceleme yaptı. Geminin batma tehlikesinin olup olmadığının, dalgıçların dip taraması sonucu netlik kazanacağı belirtildi. Öte yandan, Mersin Liman Başkanlığı'nın hacizli geminin satışına yönelik işlem başlattığı bilgisine ulaşıldı.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Bolu Dağı'nda eşsiz kar manzarasıBolu Dağı'nda eşsiz kar manzarası
Hasta yakınının kadın doktora saldırısına tepki (2)Hasta yakınının kadın doktora saldırısına tepki (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

FETÖ üyeliğinden hapis yatıp beraat etmişti: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın sahte alkol raporu davasında karar

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın davasında karar

Son dakika! Balyoz davasının eski hakimine 12 yıl hapis

Son dakika! Balyoz davasının eski hakimine 12 yıl hapis

500 yıllık süslemeler ortaya çıktı

500 yıllık süslemeler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.