Mersin'de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları

MERSİN (AA) - Mersin'de, haciz kararı nedeniyle demirli haldeyken yaklaşık 4 ay önce fırtına ve dalgalarla sürüklenip karaya oturan kargo gemisini kurtarmak için çalışma yürütülüyor.

Karaya oturduktan sonra deniz trafiğini tehlikeye atan gemilere yönelik ilgili kanun maddesi gereğince hakkında acil satış işlemi kararı alınan ve Mersin Liman Başkanlığındaki ihalenin ardından satışı gerçekleştirilen "Wardeh" isimli gemiyi satın alan firma yetkilileri, kurtarma çalışması yapıyor.

Yaklaşık bir haftadır yürütülen çalışmalarda geminin yönünü değiştiren ekipler, gemiyi römorkörle çekmeye başladı.

Kademeli olarak oturduğu yerden kurtarılacak olan kargo gemisi, gerekli işlemlerin yapılması için tersaneye çekilecek.

- Olay

Mersin'de haciz kararı nedeniyle liman yakınlarında demirli bulunan "Wardeh" isimli kargo gemisi, 15 Ocak Salı günü fırtına ve büyük dalgaların ardından bir süre sürüklenip karaya oturmuştu.

Geçmiş yıllarda canlı hayvan nakli için kullanılan gemideki 2 personel, bir gün sonra askeri helikopterle gerçekleştirilen operasyonla kurtarılmıştı.

Alt kısmı kuma saplandığı tespit edilen gemi, deniz polisi, liman başkanlığı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekiplerince de herhangi bir olumsuzluğa karşı sık sık kontrol edilirken, geminin etrafına yakıt veya yağ sızmasına karşı önlem amaçlı bariyer çekilmişti.

