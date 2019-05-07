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Mersin'de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:36 | Son Güncelleme

MERSİN'de, fırtına nedeni ile karaya oturan Wardeh isimli kargo gemisini kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, fırtına nedeni ile karaya oturan Wardeh isimli kargo gemisini kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bağlı bulunduğu şirketin yaşadığı ekonomik sorunların ardından haciz konulan ve Mersin Limanı'na demir atan Lübnan bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi, 15 Ocak'ta kenti vuran fırtınada sürüklenerek karaya oturdu. Gemi, 9 milyon liraya satıldı. Satın alan şirket kurtarma çalışmaları için düğmeye bastı. Sağ tarafa yatık olan geminin düzeltilmesi için iskele tarafına tonlarca ağırlık yerleştirilmesinin ardından düz bir konuma getirilen 131 metre uzunluğundaki gemi, römorkörlerden uzatılan halatlarla kademeli olarak açığa çekilmeye başlandı. Geminin önümüzdeki günlerde tamamen derin sulara çekilmesi bekleniyor.

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