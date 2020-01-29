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  4. Mersin’de karda kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı (2)

Mersin’de karda kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 17:03 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde 38 gün önce çıktığı Musabozulduğu Yaylası’nda karda kaybolan Ali Kaçar’ın cesedine ulaşıldı.23 Aralık 2019 tarihinde 3 arkadaşıyla birlikte çıktığı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası’nda kaybolan Ali Kaçar’ın (63) bulunması için jandarma, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri 38 gündür arama çalışması yürütüyordu.

Mersin’in Erdemli ilçesinde 38 gün önce çıktığı Musabozulduğu Yaylası’nda karda kaybolan Ali Kaçar’ın cesedine ulaşıldı.
23 Aralık 2019 tarihinde 3 arkadaşıyla birlikte çıktığı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası’nda kaybolan Ali Kaçar’ın (63) bulunması için jandarma, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri 38 gündür arama çalışması yürütüyordu. Kaçar’ın cesedi, jandarma ekiplerince bugün kaybolduğu bölgede karlar altında bulundu.
Kaçar’ın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kaçar, Musabozulduğu Yaylası’nda yoğun kar yağışı nedeniyle 3 arkadaşlarıyla birlikte kaybolmuş, AFAD, jandarma ve belediye ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında, kaybolan 3 kişiye ulaşmış ancak Kaçar’ın izine rastlanamamıştı.

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