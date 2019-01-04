HABER

Mersin'de karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 13:13 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Toros Dağları'nın eteklerinde şiddetli kar yağışı nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

Mersin'de karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde Toros Dağları'nın eteklerinde şiddetli kar yağışı nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.
Erdemli ilçe merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan, Toros Dağları eteklerindeki 1800 rakımlı Hacıalanı Mahallesi'ne giden 8 kişi, dönüş yolunda araçları kara saplanınca mahsur kaldı. İhbar üzerine Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri harekete geçti. Ekipler, mahalle yoluna ulaşıp, araçları kara saplanan kişileri kurtardı. Kurtarılan kişiler araçlarıyla ilçeye döndü.
Mahsur kalanlardan Selçuk Gündoğdu, "Hacıalanı'na geldiğimizde şiddetli kar yağışı vardı. Kar kalınlığı yaklaşık 1,5 metreye ulaştı ve araçlarımız kara saplandı. Kendi çabamızla bulunduğumuz yerden çıkamayınca belediyeyi arayarak kurtarmalarını istedik. Erdemli Belediyesi ekipleri gelerek bizi kurtardılar. Kardan bizi kurtaran ekiplere çok teşekkür ederiz" dedi.
Erdemli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği belirtildi. Yetkililer ilçe sakinlerini kar yağışına karşı uyardı.

FOTOĞRAFLI

Mersin'de karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldıMersin'de karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldıMersin'de karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Kırgız sevgilisinin yanına gidemeyince üst geçitte korku saçtıKırgız sevgilisinin yanına gidemeyince üst geçitte korku saçtı
PKK'nın gerçek yüzü: Yaralı kadın teröriste tecavüzPKK'nın gerçek yüzü: Yaralı kadın teröriste tecavüz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.