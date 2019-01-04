Mersin'de karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde Toros Dağları'nın eteklerinde şiddetli kar yağışı nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

Erdemli ilçe merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan, Toros Dağları eteklerindeki 1800 rakımlı Hacıalanı Mahallesi'ne giden 8 kişi, dönüş yolunda araçları kara saplanınca mahsur kaldı. İhbar üzerine Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri harekete geçti. Ekipler, mahalle yoluna ulaşıp, araçları kara saplanan kişileri kurtardı. Kurtarılan kişiler araçlarıyla ilçeye döndü.

Mahsur kalanlardan Selçuk Gündoğdu, "Hacıalanı'na geldiğimizde şiddetli kar yağışı vardı. Kar kalınlığı yaklaşık 1,5 metreye ulaştı ve araçlarımız kara saplandı. Kendi çabamızla bulunduğumuz yerden çıkamayınca belediyeyi arayarak kurtarmalarını istedik. Erdemli Belediyesi ekipleri gelerek bizi kurtardılar. Kardan bizi kurtaran ekiplere çok teşekkür ederiz" dedi.

Erdemli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği belirtildi. Yetkililer ilçe sakinlerini kar yağışına karşı uyardı.

