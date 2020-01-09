Mersin'de karda mahsur kalan tek ayağı olmayan köpek kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan, tek ayağı olmayan köpek belediye ekiplerinin 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Değirmendere Mahallesi'nde vatandaşların karla kaplı yolda tek ayağı olmayan bir köpek bulunduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 5 saat süren yol açma çalışmasının ardından ekipler, köpeğin bulunduğu yere ulaştı.

Veterinerin yaptığı ilk müdahale ve beslenmesinin ardından köpek, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

