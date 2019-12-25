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Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 00:19 | Son Güncelleme

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin yapıldı.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan ve ışıklarla donatılan kilisedeki ayini, rahip Francis Dondu yönetti.

Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan Hristiyan vatandaşlar, mum yakıp dualar etti. Tarihi kilisedeki ayinin sonunda katılımcılar birbirlerine sarılarak Noel'i kutladı.

Ayine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.

Seçer, yaptığı konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gecede Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ayin Kilise Mersin Noel

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