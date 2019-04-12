Mersin'de kavga ihbarına giden polisler, öğrencilerin sürpriziyle karşılaştı

MERSİN (AA) - Mersin'de kavga ihbarına giden polis ekipleri, ilkokul öğrencilerinin Polis Haftası sürpriziyle karşılaştı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi İstiklal İlkokulu'na kalabalık bir grubun kavga amaçlı geldiği ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine hareket etti.

Polisler, okula geldiklerinde okul yönetimi ve öğrencilerin 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla hazırladıkları sürprizle karşılaştı. Öğrenciler ellerindeki Türk bayrakları ile "Türkiye" sloganları atarak, polislerin gününü kutladı.

Polisler de öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

