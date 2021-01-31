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  4. Mersin’de kavşaktaki kazada 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Mersin’de kavşaktaki kazada 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

31.01.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde kavşakta 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi D-400 karayolu Yeni Hal kavşağında meydana gelen kazada, Görkem Ayhan (22) idaresindeki 33 EGU 21 plakalı kamyonet ile Resul Volkan Boroğlu (45) yönetimindeki 27 BDZ 99 plakalı otomobil çarpıştı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde kavşakta 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi D-400 karayolu Yeni Hal kavşağında meydana gelen kazada, Görkem Ayhan (22) idaresindeki 33 EGU 21 plakalı kamyonet ile Resul Volkan Boroğlu (45) yönetimindeki 27 BDZ 99 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, kırmızı ışıkta beklemekte olan Musa Gedik’in (52) kullandığı 33 NM 297 plakalı kamyonet ve İsmail Genç (49) idaresindeki 50 AY 619 plakalı otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı kazada 27 BDZ 99 plakalı otomobilin sürücü Resul Volkan Boroğlu yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Boroğlu’nun durumun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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