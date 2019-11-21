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Mersin'de kaybolan 15 yaşındaki kızı komando timleri buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 15:11 | Son Güncelleme

Mersin'de kaybolan 15 yaşındaki kızı komando timleri buldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki kız, komandoların drone destekli operasyonuyla bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akpınar Yaylası'nda yaşayan C.S, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, kızı Ö.S'nin kaybolduğunu söyledi.

Bunun üzere başlatılan arama çalışmalarına, İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi, AFAD, AKUT, UMKE ve itfaiye ekipleri katıldı.

Drone ile bölgeden hava görüntülerinin alındığı çalışmalarda Ö.S, kaybolduğu yaylanın 2 kilometre uzağındaki ormanlık alanda bulundu.

Ö.S, sağlık kontrolü için Anamur Devlet Hastanesine götürüldü.

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