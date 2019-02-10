Mersin'de kaybolan alzaymır hastası Adana'da bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam, Adana'da trafik polisleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
İlçedeki evinden 6 Şubat'ta çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Abdurrahman Zeren'in (64) ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama yapılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda bir kişinin yürüdüğünü gördü.
Polislerin, kazaya sebebiyet vermemesi için araçlarına aldıkları kişinin Zeren olduğu tespit edildi.
Şube müdürlüğüne götürülen Zeren, buraya gelen oğlu Zafer Zeren'e teslim edildi.
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