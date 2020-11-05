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Mersin’de kaybolan engelli çocuk bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 08:50 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde kaybolan engelli çocuk sabaha karşı bulundu.Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi’nde yaşayan zihinsel engelli Mevlüt Paylı (13), dün öğle saatlerinde annesi Havva Paylı’ya evlerinin bahçesindeki tuvalete gideceğini söyleyip dışarı çıktı.Anne Havva Paylı, oğlunun bir süre eve dönmemesi üzerine durumu polise bildirdi.

Mersin’in Mut ilçesinde kaybolan engelli çocuk sabaha karşı bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi’nde yaşayan zihinsel engelli Mevlüt Paylı (13), dün öğle saatlerinde annesi Havva Paylı’ya evlerinin bahçesindeki tuvalete gideceğini söyleyip dışarı çıktı.
Anne Havva Paylı, oğlunun bir süre eve dönmemesi üzerine durumu polise bildirdi. Polis, jandarma, belediye ve gönüllü vatandaşlar, ilçe genelinde arama çalışmasına başladı. Mevlüt Paylı, bir bahçe içerisinde Muzaffer Baştuğ adlı vatandaş tarafından bulundu.
Kayıp çocuğu bulan Muzaffer Baştuğ, “Ailemle eve giderken halı saha civarında bir bahçe içerisinde ses duydum. Hemen ses gelen yere doğru gittiğimde bir sandık içerisine gizlenmiş zor durumda olan bir çocuk olduğunu gördüm. Çok korkmuş ve üşümüş durumdaydı. Hemen haber verip yetkililere teslim ettim” dedi.
Çocuğunun bulunmasından mutlu olan anne Havva Paylı, gece gündüz aramaya katılan herkese teşekkür etti.
Mevlüt Paylı, daha sonra Mut Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

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