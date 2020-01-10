HABER
  4. Mersin'de, kayıp çiftçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı

Mersin'de, kayıp çiftçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, karla kaplı Musabozulduğu Yaylası'nda 19 gün önce kaybolan çiftçi Ali Kaçar'ı (63) arama çalışmalarına, hava şartlarının uygun olmasıyla tekrar başlandı.

MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, karla kaplı Musabozulduğu Yaylası'nda 19 gün önce kaybolan çiftçi Ali Kaçar'ı (63) arama çalışmalarına, hava şartlarının uygun olmasıyla tekrar başlandı.
Mersin- Karaman sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda, 23 Aralık'ta, çiftçi Ali Kaçar ile beraberindeki 3 arkadaşı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kişi kurtarılırken, Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Kaçar için yürütülen ancak yoğun kar yağışı nedeniyle 6 gün önce ara verilen arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı. AFAD, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediyesi ekipleri ile gönüllülerin katılımıyla Ali Kaçar her yerde arandı. Kar yağışının da devam ettiği bölgede kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Bingöl'de heyelan nedeniyle yol kapandıBingöl'de heyelan nedeniyle yol kapandı
Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı (2)Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı (2)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süryani rahip 'terör' şüphesiyle gözaltına alındı

Süryani rahibe 'terör' gözaltısı

Kırklareli'nde kadına şiddet! Dövdü, saçını kesti, ölümle tehdit etti

Dövdü, saçını kesti, tehdit etti! "Ölmek istemiyorum"

Son dakika! Kıran-11 operasyonunda örgüte darbe

Son dakika! Kıran-11 operasyonunda örgüte darbe

HDP'li Özalp Belediyesi'nde 'PKK izleri' Aynı sistemi uygulamışlar

HDP'li belediyede PKK'nın sistemini uygulamışlar

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı! Balıkçıların telsizdeki son sözleri

Balıkçıların telsizdeki son sözleri!

Son dakika! Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.