HABER

Mersin'de kayıp kişinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 18:24 | Son Güncelleme

Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen kişinin katil zanlılarından biri gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de kayıp olarak aranan kişinin, bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Yakınları tarafından kayıp olduğu bildirilen Mehmet Güngen'in bulunması için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince merkez Toroslar ilçesine bağlı Kepirli Mahallesi'ndeki bir evde, Güngen'in cansız bedeni bulundu.

Bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Güngen'in cesedi, morga götürüldü.

Polis ve jandarma ekiplerince olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarında yapılan incelemede, maktulün, yanındaki 3 kişiyle birlikte mahalleye giriş yaptığı belirlendi.

Şüphelilerden biri, gözaltına alındı.

PARTNERJoker’in indirimleri anneleri çok sevindirecek! Joker’in indirimleri anneleri çok sevindirecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonuGÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.