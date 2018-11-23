Mersin'de kayıp kişinin cesedi bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'de kayıp olarak aranan kişinin, bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Yakınları tarafından kayıp olduğu bildirilen Mehmet Güngen'in bulunması için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince merkez Toroslar ilçesine bağlı Kepirli Mahallesi'ndeki bir evde, Güngen'in cansız bedeni bulundu.

Bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Güngen'in cesedi, morga götürüldü.

Polis ve jandarma ekiplerince olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarında yapılan incelemede, maktulün, yanındaki 3 kişiyle birlikte mahalleye giriş yaptığı belirlendi.

Şüphelilerden biri, gözaltına alındı.

