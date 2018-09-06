Mersin'de kaza: 1'i ağır 12 yaralı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, midibüsün refüje çıkıp yan yattığı kazada, 1'i ağır, 12 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Gazi Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Tulumba Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Mersin-Silifke arasında yolcu taşımacılığı yapan Hasan Yoltay yönetimindeki 33 C 8141 midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çıkıp devrildi. Kazada, şoförü Yoltay'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Toros, Şehir ve Mersin Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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