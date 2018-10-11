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Mersin’de kaza: 2 kardeş öldü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 10:44 | Son Güncelleme

MERSİN’in Anamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kardeş yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı Kaza, Ermenek-Anamur karayolundaki Çeltikçi Ortaokulu önünde meydana geldi.

Mersin’de kaza: 2 kardeş öldü, 7 yaralı

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Anamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kardeş yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı
Kaza, Ermenek-Anamur karayolundaki Çeltikçi Ortaokulu önünde meydana geldi. Anamur yönüne giden İbrahim Uncu’nun kullandığı 33 L 0787 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Mahmut Sekin’in (31) kullandığı 33 L 8704 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çevreden kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi geldi. Kazada sürücülerden Mahmut Sekin ve yanındaki ağabeyi Yusuf Sekin (36) yaşamını yitirirken, diğer sürücü İbrahim Uncu ve her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar Anamur Devlet Hastanesi ve Özel Anamaded Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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