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Mersin'de kaza: 2 kişi ile annesinin karnındaki bebek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 15:40 | Son Güncelleme

MERSİN’in Bozyazı ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ile kazada ağır yaralanan 8 aylık hamile kadının bebeği yaşamını yitirdi.

Mersin'de kaza: 2 kişi ile annesinin karnındaki bebek öldü

Mithat ÜNAL/BOZYAZI (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Bozyazı ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ile kazada ağır yaralanan 8 aylık hamile kadının bebeği yaşamını yitirdi.
Kaza, Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli Mahallesi’nden geçen Antalya-Mersin D-400 karayolu üzerinde bulunan Ortülü Camisi önünde dün gece meydana geldi. Mersin yönünden Antalya yönüne giden Faris Altuntaş’ın (45) kullandığı 33 FF 966 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Halil İbrahim Balcı’nın (25) kullandığı 33 R 5527 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yolcu olarak bulunanlardan Mustafa Topal (33) olay yerinde yaşamını yitirdi. 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Ruken Balcı (30) ise ağır yaralandı. Ruken Balcı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce Bozyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından daha sonra da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.
ANNESİNİN KARNINDA ÖLDÜ
Ruken Balcı’nın kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bebeğini kaybettiği öğrenildi. TIR sürücüsü Faris Altunbaş ekipler tarafından gözaltına alındı.

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Mersin'de kaza: 2 kişi ile annesinin karnındaki bebek öldüMersin'de kaza: 2 kişi ile annesinin karnındaki bebek öldü

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