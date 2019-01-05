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Mersin'de keçi kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 17:49 | Son Güncelleme

Uçurumda mahsur kalan keçi 6 gün sonra kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, uçurumda 6 gün mahsur kalan keçiyi AKUT ekipleri kurtardı.

Silifke ilçesi Narlıkuyu mevkisinde yaklaşık 20 metre derinlikteki uçurumda bir keçinin mahsur kaldığı ihbarını alan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesi görevlileri, 5 kişilik ekiple bölgeye ulaştı.

Ekip, yaklaşık 5 saatlik çabanın ardından iple keçinin bulunduğu uçuruma indi. 6 gündür kayalıkta mahsur kaldığı belirtilen keçi, uçurumdan çıkarılarak sahibi Bilal Acar'a teslim edildi.

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