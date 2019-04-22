Mersin'de Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de CHP'liler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı basın açıklaması ile protesto etti.

CHP İl Başkanlığı'nın çağırısı üzerine kent merkezindeki Cumhuriyet Alanı'nda bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişi, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan saldırıyı kınadı. Çeşitli siyasi parti ve STK temsilcilerinin de destek verdiği eylemde, basın açıklamasını yapan İl Başkanı Adil Aktay, "Bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktayız ve ayakta durmaya da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Ankara Valisi ve daha önce sarfetmiş olduğu sözler ile bu provokasyona zemin hazırlayan İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Milli Savunma Bakanına da bir sorumuz vardır; Genel Başkanımızı linç etmek isteyen, 'O evi yakın' diye bağıran hainlere dönüp de, 'Mesajlarınızı verdiniz' demek ne anlama gelmektedir" diye konuştu.

Soylu ve Akar'ın istifa etmesi yönünde slogan atan partililer, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

