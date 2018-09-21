Mersin'de kiracısı tarafından tüfekle vurulan kadın öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kiracısı tarafından tüfekle vurulan ev sahibi kadın hayatını kaybetti, eşi ile 7 yaşındaki kızı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Bülent (41) ve eşi Hatun İzollu (30), kiracıları Hasan S. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan S, pompalı tüfekle ev sahibi Hatun, eşi Bülent ve 7 yaşındaki kızları Gülşah İzollu'ya ateş açtı.
Hatun İzollu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Bülent İzollu, 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Hastanesi'ne, ayaklarına saçmaların isabet ettiği kızı da Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kadının cesedi, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Polis ekipleri, saldırganı yakalamak çalışma başlattı.
Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti
Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor
Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar
Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası
Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!
Türkiye, Rusya, İran New York'ta toplanacak!
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Okuyucu Yorumları 0 yorum