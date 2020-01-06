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  4. Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (3)

Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 17:10 | Son Güncelleme

TARSUS'TA ÇADIRDA YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLDİ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kırmızı kodlu' aşırı yağış ve sel uyarısı verdiği Mersin'in Tarsus ilçesinde kaymakamlık tarafından Kriz Masası oluşturuldu.

TARSUS'TA ÇADIRDA YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kırmızı kodlu' aşırı yağış ve sel uyarısı verdiği Mersin'in Tarsus ilçesinde kaymakamlık tarafından Kriz Masası oluşturuldu. Burada yapılan değerlendirme sonucu tarım arazilerinde kurdukları çadırda yaşayan işçiler, Büyükşehir ve Tarsus Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildi. Aileleriyle birlikte yaklaşık 250 kişiyi bulan işçiler, minibüslerde çadırlardan alınıp, güvenli bölgelere götürüldü.

Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS(Mersin), (DHA)
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