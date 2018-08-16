Mersin'de kivi hasadına başlandı

MERSİN (AA) - Tarımda ürün çeşitliliğiyle öne çıkan Mersin'in Silifke ilçesinde, yılın ilk kivi hasadı yapıldı.

Canbazlı Mahallesi'nde çiftçi İsmail Çocuk'a ait bahçede, sezonun ilk kivilerinin olgunlaşması dolayısıyla hasat etkinliği düzenlendi.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, kivilerin toplanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla ilçemizde 550 dekar alanda kivi üretimi yapılmaktadır. Yıllık bin 250 ton civarında kivi hasadı gerçekleştiriliyor." dedi.

Aksıfat Barajı sayesinde sulama imkanı artırıldığında yıllık üretimin 3 bin tona yaklaşacağını vurgulayan Cinbir, şöyle konuştu:

"Bölgemizde üretilen kivinin aromasının farklı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hem çiftçimizin yüzünü güldüren hem de pazara sunduğumuzda sofralarda bunu tadan vatandaşlarımız için bölgemizde kaliteli kivi üretildiğini görüyoruz. Bölgemizdeki kivi, ilaç kullanılmadan üretiliyor. Sofralara sunulduğu zaman rahatlıkla ilaçsız bir şekilde tüketilebilir. Hasadın çiftçilere bereket ve bol kazanç getirmesini diliyorum."